Шаг к укреплению ПВО Украины: в Румынии будет создан тренировочный центр для пилотов F-16

Европейские чиновники обсудят также направления укрепления европейской обороны и совместную работу в рамках Стратегического компаса ЕС, согласованного странами-членами более года назад.

Нидерланды и Румыния согласовали создание учебного центра для тренировки пилотов многоцелевых истребителей F-16 на территории Румынии. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в испанском Толедо.

"Сегодня во время неформального Совета министров обороны мы начнем (обсуждение) с Украины. Для Нидерландов чрезвычайно важно продолжать демонстрировать наше единство и нашу поддержку для Украины в борьбе против российской агрессии. Нидерланды и Румыния вчера подписали письмо о намерениях по предоставлению тренировки и обслуживание F-16 в учебном центре в Румынии. Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран, и, безусловно, со стороны всех европейских стран, являющихся участницами коалиции F-16", – отметила министр обороны Нидерландов.

Она отметила, что европейские чиновники обсудят также направления укрепления европейской обороны и совместную работу в рамках Стратегического компаса ЕС, согласованного странами-членами более года назад.

Когда Украина получит первые истребители

Первые шесть истребителей F-16 Дания надеется предать Украине под Новый год, еще восемь — в течение 2024 года, а в 2025 — еще пять. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"По поводу того, когда мы планируем предоставить самолеты. Надеюсь, ближе к Новому году первая группа самолетов покинет землю Дании и направится в Украину. Около шести из них", — сказала политик.

Напомним, 20 августа стало известно, что Украина получит 42 истребителя F-16. Об этом удалось договориться во время переговоров президента Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Зеленский заявил, что самолеты предоставят после тренировки украинских пилотов и инженеров.

А 18 августа стало известно о том, что США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов для многоцелевых истребителей F-16. Пакет инструкций содержит учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.