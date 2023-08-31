Мобилизация в Украине: могут ли всех мужчин одновременно призвать в ВСУ

В ряды Сил обороны призывают граждан, имеющих соответствующие военно-учетные специальности и добровольцев. Сейчас в ВСУ находится достаточное количество личного состава.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в Украине не будут всех мужчин призывать в армию. Об этом он сообщил в интервью ТСН.ua.

"Логика призыва в ряды украинской армии всех мужчин — она абсолютно бестолковая", — сказал Владислав Селезнев.

Он отметил, что ничего не изменится от того, что в ВСУ условно призовут три миллиона мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ведь нет такого количества униформ, вооружения, военной техники и боеприпасов к ней, которые необходимы для обеспечения такой армии.

Мобилизация в Украине продолжается с начала полномасштабного вторжения, процесс не останавливается, в частности, продолжают работать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), и на службу призывают граждан, имеющих соответствующие военно-учетные специальности.

По его словам, сейчас в ВСУ находится достаточное количество личного состава, который выполняет задачи в боевых подразделениях после соответствующей подготовки и боевого слаживания. Кроме этого, на военную службу идут добровольцы.

"Я уверен, что все эти разговоры о том, что каждый из мужчин Украины должен отправиться на фронт — это история из кремлевских методичек", — добавил Владислав Селезнев.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что такое "полная мобилизация". По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украине ввели всеобщую мобилизацию.

Ранее Фокус писал, кого могут призвать на военную службу уже в сентябре, и какие категории граждан могут отказаться от призыва на военную службу. Кроме этого, в Украине сузили перечень граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва в армию.