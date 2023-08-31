ВС РФ грабят украинские порты с помощью "теневого флота", — ВМСУ

Награбленное зерно и металл РФ пытается экспортировать и предоставить странам Африки в виде помощи. "Теневой флот" работает с выключенной идентификационной системой, чем нарушает международное морское право.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Российская Федерация имеет "теневой флот", который нужен для того, чтобы грабить украинские порты. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"У них (ВС РФ — ред.) есть так называемый "теневой флот", который не выходит в международные порты", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что этот флот оккупанты используют с выключенной автоматической идентификационной системой (АИС), в результате чего нарушают международное морское право. "Теневой флот" грабит украинские порты, в частности в Бердянске и Мариуполе. Оккупанты забирают зерно и металл из украинских портов и перевозят в свои порты для того, чтобы легализовать похищенное и начать его экспортировать. Кроме этого, враг предлагает награбленное как помощь странам Африки.

По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас в акватории Черного и Азовского морей уменьшилась корабельная группировка врага, поскольку некоторые единицы находятся на ремонте, а пополнять корабельный состав трудно. Однако ситуация стала, в морях находятся около 50 боевых единиц и корабли пограничной службы РФ.

Сейчас враг не дислоцируется в юго-западной части Черного моря, где пытался сыграть роль жандармов. Некоторая опасность остается, однако украинские бойцы дадут отпор в случае обострения ситуации в этом регионе, убежден Плетенчук.

Напомним, 18 августа военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что флот Российской Федерации в Черном море могут атаковать не только морские дроны, но и обычные беспилотники. Это возможно из-за того, что российские корабли практически не имеют систем противовоздушной обороны.

Ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, морские дроны-камикадзе, которые применяет Украина, являются эффективным оружием. Российская ПВО уничтожает 70% этих дронов, однако бывают случаи, когда БПЛА уничтожают рядом с российским кораблем, который потом уходит "на длительный ремонт".