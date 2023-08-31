"Открываем производство в Украине": Зеленский встретился с руководством BAE Systems (видео)

BAE Systems — это одна из крупнейших в мире компаний по производству оружия. Зеленский намекает, что в Украине могут начать производить БМП CV90, и артиллерию L119 и M777.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями оборонного предприятия BAE Systems. Стороны обсудили налаживание производства на украинской территории. Об этом сообщается на странице Зеленского в телеграм-канале.

Зеленский заявил, что Украина очень ценит, что такие крупные частные компании желают зайти на украинскую территорию и начать производство. Продукцию BAE Systems президент назвал такой, что помогает населению и сохраняет жизнь военных. Украина очень заинтересована в изделиях BAE.

"Мы обсудили направление и последовательность действий, и мы идем по этому плану. Мы открываем здесь юридическое лицо, мы открываем здесь офис, мы открываем производство в Украине. Надеемся, что наше оборудование будет работать здесь и дальше, мы здесь, чтобы помочь вам. Мы хотим, чтобы Украина победила", — заявил гендиректор BAE Systems Чарльз Вудберн.

В публикации Владимира Зеленского в соцсетях также говорится о том, что лучшее оружие должно производиться в Украине. Развитие собственного производства — это один из важнейших приоритетов.

"В частности, артиллерия — системы L119 и M777, — бронетехника — крепкие CV90. Это вооружение компании BAE Systems, которое начинает работать в Украине", — отметил Зеленский.

Гаубица L119

L119 — это 105-мм гаубица, а М777 — 155-мм гаубица. CV90 — это одна из самых современных БМП в мире. Все это вооружение имеет украинская армия от западных партнеров, которые поставляли его в рамках военной помощи.

Гаубица М777 Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 3 августа СМИ писали, что BAE Systems построит завод по производству оружия в Украине.

19 августа в Rheinmetall заявили, что до конца месяца в Украине заработает предприятие по ремонту немецкой техники.