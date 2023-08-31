Защита острова: ВМС Тайваня тестируют систему вертикального пуска ракет Huayang

ВМС Тайваня установили новые зенитно-ракетные комплексы на фрегаты класса Kang Ding и Chi Yang и в настоящее время проходят испытания. Известно, что ЗРК будет оснащен отечественными ракетами Sky Sword II и Sky Bow III.

ВМС Тайваня работают над модернизацией и установкой на патрульные корабли и новые боевые корабли зенитных ракетных комплексов вертикального пуска Huayang для усиления сил ПВО, сообщает издание Zona Militar.

В связи с этим один из тайваньских чиновников рассказал, что комплекс Huayang прошел эксплуатационные испытания для введения в єксплуатацию и готов к установке на корабли ВМС Тайваня.

Система, созданная Чжуньшаньским национальным институтом науки и технологии, успешно прошла эксплуатационные испытания, совершив пуск тайваньских ракет класса "воздух-воздух" дальнего радиуса действия Sky Sword II и Sky Bow III.

Представители тайваньских сил пояснили, что в качестве испытательной платформы для системы Huayang использовался десантный корабль LCC-1 Kaohsiung, с которого уже были произведены пуски вышеуказанных ракет. Согласно информации ВМС Тайваня, ракетами Sky Sword II и Sky Bow III уже оснащены фрегаты класса Kang Ding и Chi Yang, но еще проходят испытания на комплексах Huayang.

Ракета Sky Sword II

Отметим, что о характеристиках новых ЗРК пока доступной информации нет, однако известны ТТХ ракет Sky Sword II. Известно, что тайваньские ракеты имеют инерциальную навигационную систему, канал передачи данных для наведения на среднем курсе и активное радиолокационное самонаведение для конечного наведения за пределами видимости.

Sky Sword II класса "земля-воздух" в варианте TC-2 со стартовой массой 184 кг имеет длину 3 600 мм, диаметр 190 мм и несет осколочную боевую часть массой 22 кг. Максимальная дальность стрельбы – 15 км.

Также существует вариант ракеты TC-2С класса "воздух-воздух" с дальностью при запуске с истребителя до 100 км.

Ранее сообщалось, что Тайвань получит системы инфракрасного наблюдения IRST для использования на истребителях F-16 Viper. Обозреватели The War Zone отметили, что обладает потенциалом для обнаружения китайских самолетов-невидимок J-20.