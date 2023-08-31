"Вражде надо положить конец": в НАТО назвали условие вступления Украины в Альянс

Посол Чехии в НАТО Якуб Ландовский заявил, что Украина должна решить, как закончить войну с Россией. Однако мирный договор с врагом для вступления в Альянс необязателен.

Украина станет членом НАТО тогда, когда боевые действия против России завершатся. Об этом заявил представитель Чехии в Альянсе Якуб Ландовский, пишет Bloomberg.

По его словам, Украине необязательно подписывать мирный договор с Россией, чтобы стать членом Альянса. Однако боевые действия нужно закончить, чтобы границы Украины были стабильными, и она могла внести свой вклад в безопасность.

"Откровенной нестабильности и вражде необходимо положить конец", — заявил Ландовский.

По его словам, единственной страной, которая должна решать, когда стоит закончить боевые действия, является Украина. Никто со стороны Запада это не должен комментировать.

Кроме того, как сообщается, Ландовский также считает, что для членства в НАТО Украине нужно обеспечить соответствие ее системы правления системам других стран-членов.

По мнению Ландовского, никто из стран Запада не должен определять, какими должны быть границы Украины после войны.

"Единственная сторона, которая может думать, задумываться или говорить об этих вещах, — это сама Украина", — сказал он.

Напомним, что британский полковник Ричард Кэмп заявил, что если НАТО продаст Украину, то сделает себя неактуальным. Подталкивание Киева к территориальным уступкам было бы благом для Путина и катастрофой для Альянса, считает британский полковник Ричард Кэмп.

Также, согласно результатам соцопроса, почти 20% украинцев допускают обмен территории на членство в НАТО. Поводом для проведения исследования стал скандал, который на днях возник из-за высказываний главы канцелярии НАТО Стиана Йенссена относительно отказа Украины от некоторых территорий в обмен на членство в Альянсе.