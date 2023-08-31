Кремль определил судьбу ЧВК "Вагнер" после смерти Пригожина: наемников вывезут в Африку, — ЦНС

Большая часть бойцов Евгения Пригожина будет вынуждена воевать в африканских странах. Однако немногим "вагнеровцам" предложат остаться в Беларуси или снова отправиться в Украину, заключив контракты с Минобороны РФ.

Политическое руководство России определилось с дальнейшей судьбой ЧВК "Вагнер" после того, как ее глава Евгений Пригожин вероятно погиб в результате авиакатастрофы. Об этом 31 августа сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, вражеское правительство решило до середины сентября вывезти большинство "вагнеровцев" в Африку.

"По замыслу, террористы оставят Беларусь и выедут в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик. Во всех этих странах Кремль имеет свои колониальные и геополитические интересы, и поддерживает или хунту, или мятежников", — отметили в центре.

Меньшая часть наемников, по информации ЦНС, останется на территории Беларуси. Там они будут готовить спецподразделения Министерства внутренних дел (МВД) к противодействию возможному мятежу против Александра Лукашенко. Также немногим российским бойцам предложат подписать контракт с Минобороны РФ и продолжать воевать в Украине.

Напомним, в медиа со ссылкой на бойца ЧВК "Вагнер" сообщали, что наемников не пускают на войну в Украине и "выживают" из Африки. Теперь они вынуждены конкурировать с группировками Минобороны РФ и Росгвардии.

Издание "Радио Свобода" опубликовало спутниковые снимки из Беларуси. Там разбирают военный лагерь, ранее обустроенный для российских наемников. Как известно, ранее лагерь "Вагнера" состоял из 273 палаток, примерно 101 из них уже демонтировали.