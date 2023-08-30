"Ситуация крайне сложная": ЧВК "Вагнер" выгоняют из Африки и не дают воевать в Украине, — СМИ

Российские журналисты получили аудиозапись, на которой "вагнеровцец" рассказывает о конкуренции с Минобороны РФ и Росгвардией в странах Африки и на Ближнем Востоке.

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ЧВК "Вагнер" предложила своим наемникам поискать другую работу. Об этом сообщает издание "Важные истории".

Так, на аудиозаписи, которую смогли получить журналисты, представитель "вагнеровцев" говорит, что в Африке и на Ближнем востоке у ЧВК появилась серьезная конкуренция в виде Министерства обороны России и Росгрвардии. А воевать против Украины наемников не пускают.

"Мы вынуждены сейчас искать варианты работы в Африке и на Ближнем Востоке. Там ситуация тоже непростая. У нас есть жесткая конкуренция в лице Минобороны и Росгвардии, которые тоже пытаются войти туда с аналогичной деятельностью, которую вели мы", — сообщил представитель.

Также отмечается, что погибший глава ЧВК Евгений Пригожин ранее решал такие вопросы. В особенности, во время своей последней поездки в Африку. Теперь они будут решаться и дальше.

По словам представителя наемников, пока неизвестно, в каких объемах другим "вагнеровцам" будет предоставляться работа.

"Поэтому либо ждите, либо ищите другие варианты заработка. Если наша команда будет допущена в СВО — то активно деятельность по набору сотрудников мы возобновим, работа будет", — добавил он.

Журналисты заявили, что подлинность аудиозаписи подтвердили в непосредственно в ЧВК.

ЧВК "Вагнер" выгоняют из Африки

Напомним, что в ЦНС также сообщали, что между ЧВК "Вагнер" и белорусским МВД усилился конфликт. Из Беларуси выехало около 50 наемников ЧВК "Вагнер". Основным условием их выезда было подписание контракта с Минобороны РФ и продолжение участия в войне против Украины.

Также сообщалось, что в Беларуси сворачивают лагерь ЧВК "Вагнер". По данным журналистов, из 273 палаток для наемников демонтировали по меньшей мере 101. Это подтверждается спутниковыми снимками сервиса Planetcom по состоянию на 29 и 25 августа.