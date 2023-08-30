"Ситуація вкрай складна": ПВК "Вагнер" виганяють з Африки і не дають воювати в Україні, — ЗМІ

Російські журналісти отримали аудіозапис, на якому "вагнерівець" розповідає про конкуренцію з Міноборони РФ і Росгвардією в країнах Африки і на Близькому Сході.

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ПВК "Вагнер" запропонувала своїм найманцям пошукати іншу роботу. Про це повідомляє видання "Важливі історії".

Так, на аудіозаписі, який змогли отримати журналісти, представник "вагнерівців" каже, що в Африці та на Близькому сході у ПВК з'явилася серйозна конкуренція у вигляді Міністерства оборони Росії та Росгрвардії. А воювати проти України найманців не пускають.

"Ми змушені зараз шукати варіанти роботи в Африці та на Близькому Сході. Там ситуація теж непроста. У нас є жорстка конкуренція в особі Міноборони і Росгвардії, які теж намагаються увійти туди з аналогічною діяльністю, яку вели ми", — повідомив представник.

Також наголошується, що загиблий глава ПВК Євген Пригожин раніше вирішував такі питання. Особливо, під час своєї останньої поїздки в Африку. Тепер вони будуть вирішуватися і далі.

За словами представника найманців, поки що невідомо, в яких обсягах іншим "вагнерівцям" надаватимуть роботу.

"Тому або чекайте, або шукайте інші варіанти заробітку. Якщо нашу команду буде допущено до СВО — то активно діяльність із набору співробітників ми відновимо, робота буде", — додав він.

Журналісти заявили, що справжність аудіозапису підтвердили безпосередньо в ПВК.

ПВК "Вагнер" виганяють з Африки

Нагадаємо, що в ЦНС також повідомляли, що між ПВК "Вагнер" і білоруським МВС посилився конфлікт. З Білорусі виїхало близько 50 найманців ПВК "Вагнер". Основною умовою їхнього виїзду було підписання контракту з Міноборони РФ і продовження участі у війні проти України.

Також повідомлялося, що в Білорусі згортають табір ПВК "Вагнер". За даними журналістів, із 273 наметів для найманців демонтували щонайменше 101. Це підтверджується супутниковими знімками сервісу Planetcom станом на 29 і 25 серпня.