"Мифические агрессивные намерения": Лукашенко высказался о "глупых" требованиях соседей

Польша, Латвия, Литва и Эстония, по мнению белорусского лидера, "необоснованно" требуют вывода бойцов ЧВК "Вагнер". Александр Лукашенко убежден, что его попытки восстановить со странами хорошие отношения — невзаимны.

Беларусь "несправедливо обвиняют" в вероятной агрессии и отвечают лишь угрозами. Об этом 31 августа заявил глава страны Александр Лукашенко, передает его администрация.

"Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в каких-то мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может", — сказал он.

Политик заявил, что соседи "нагнетают истерию" из-за развертывания на белорусской территории бойцов ЧВК "Вагнер". Он раскритиковал правительства стран за требования вывести российских наемников. Также Лукашенко упрекнул Польшу, Латвию, Литву и Эстонию за то, что они сами увеличивают военные бюджеты и стягивают к границам армейцев.

"Ответ прост: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего, тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это — необоснованные и глупые требования", — подчеркнул лидер Беларуси.

В то же время Лукашенко заверил, что Беларусь якобы готова восстанавливать "хорошие отношения" со своими соседями. Но, по его мнению, желание это — невзаимное.

"Однако в ответ на все наши попытки идут лишь обвинения и угрозы. Значит, никакой нормализации им не надо", — подытожил политик.

Напомним, 28 августа в Варшаве встретились министры внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Польский чиновник Мариуш Каминский заявил, что ситуация на границе с Беларусью обостряется и правительства требуют от страны вывода ЧВК "Вагнер".

По данным "Радио Свобода", 29 августа на территории Беларуси продолжался демонтаж военного лагеря "вагнеровцев". Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что за четыре дня успели разобрать по меньшей мере треть палаток.