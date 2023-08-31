На вооружении украинской армии появились бельгийские БМП YPR-765 PRI: что известно (видео)

YRP-765 PRI — это нидерландская машина, которая создана на базе американского БТР M113. БМП вооружена 25-мм пушкой.

В Украине впервые зафиксировали на вооружении бельгийские БМП YPR-765 PRI, которые были изготовлены в Нидерландах, но проданы частному коллекционеру в Бельгии. Об этом сообщает блогер Ukrainian Front в Х (ранее Twitter).

Боевые машины пехоты YPR-765 производились на нидерландском предприятии DAF. Версия PRI (Pantser Rups Infanterie) имеет боевой модуль со швейцарской автоматической пушкой Oerlikon KBA B03 калибра 25-мм. Кроме этого на боевую машину установили спаренный пулемет 7,62 мм FN MAG.

Слева нидерландская версия, справа — бельгийская

Разница между бельгийской и нидерландской версией заключается в размещении блоков для дымовых гранатометов. В бельгийской машине их перенесли с верхней лобовой детали на башню. Обе армии использовали машины для перевозки десанта на поле боя. В десантном отделении поместится 7 десантников.

Также в машине размещается боекомплект из 180 снарядов для 25-мм пушки. Для наведения на цель башня имеет дневной и ночной прицельный комплекс. В "Милитарном" отмечают, что на базе YPR-765 созданы также БТР, БМП, самоходный ПТРК, медико-эвакуационная машина, а также есть вариант для военной полиции. При этом сам YPR-765 построен на базе американского БТР М113.

Напомним, 15 августа СМИ писали, чем будут отличаться бельгийские Leopard 1A5 от немецких.

28 августа греческие издания писали, что Украина может получить Leopard 1 из Греции. В обмен Германия будет поставлять свои Leo 1 после капремонта.