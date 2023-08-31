"Включается коррупционная составляющая": в Украине за три недели проверят все ВВК, — омбудсмен

По словам Дмитрия Лубинца, уже в общей сложности проверили 833 ВВК. Часто прохождение комиссии носит номинальный характер.

Офис омбудсмена Украины в течение трех недель завершит проверку всех ВВК. Такое заявление сделал омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона 31 августа.

"По состоянию на данный момент я и мой институт проверили 70% ВЛК в Украине, — объяснил Лубинец. — Мы проверили, в частности, те ВВК, которые расположены вблизи линии фронта".

По его словам, уже в общей сложности проверены 833 комиссии. Омбудсмен также уточнил, что дал обязательство президенту Владимиру Зеленскому, что спустя три недели эта работа будет завершена.

Проверки ВВК продолжаются с октября 2022 года. По его словам, часто прохождение комиссии носит номинальный характер.

"Жалобы есть? Нет — годен. Не хочешь быть годным — включается коррупционная составляющая", — сообщил омбудсмен.

Напомним, что в Украине проводят комплексную проверку всех ВВК. Владимир Зеленский раскрыл подробности. С его слов, будут искать справки, которые выписывались незаконно. А теми, кто на основе сфальсифицированных документов уехал за рубеж, займутся правоохранители.

Также сообщалось, что чиновники из ТЦК заработали на уклонистах 11 млн гривен, клиентов искали по всей Украине.

Стало известно, будут ли вручать повестки мужчинам после женитьбы или развода. Представители отделов государственной регистрации актов гражданского состояния передают в ТЦК данные о гражданах, которые зарегистрировали брак или развелись. Но после полномасштабного вторжения такой процесс стал более контролируемым.