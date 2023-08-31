Мобилизация в Украине: будут ли вручать мужчинам повестки после женитьбы или развода

Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния отправляют в ТЦК данные о гражданах, которые поженились или развелись. После начала полномасштабного вторжения этот процесс стал более контролируемым.

Related video

После женитьбы или развода военнообязанным гражданам не вручат сразу повестку. Об этом сообщила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в комментарии "РБК-Украина".

Она отметила, что отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) направляют в ТЦК данные о гражданах, которые развелись и поженились. Однако это не означает, что такому человеку сразу пришлют повестку, поскольку это не имеет причинно-следственной связи.

"Обязанность направлять эти данные в районный ТЦК у ГРАГСов была еще до вторжения РФ в Украину. Но до войны это могли делать, а могли и не делать", — сказала Екатерина Анищенко.

По ее словам, до полномасштабного вторжения директора ГРАГСов не несли ответственности за неотправку данных в ТЦК и СП, сейчас же эту ситуацию взяли под контроль.

Екатерина Анищенко рассказала, если развод происходит через суд, то одно решение направляют женщине, второе мужчине, а третье в отделы ГРАГС, где содержится информация о рождении, смерти, изменении имени, фамилии и гражданского состояния человека. В реестр вносят данные об изменении гражданского состояния после того, как суд выносит постановление о разводе. Юрист добавляет, что специфика взаимодействия РАГСов и военкоматов не изменилась с начала полномасштабной войны.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев объяснил, почему во время войны в Украине не будут всех мужчин призывать на службу в ВСУ.

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный рассказал Фокусу, что некоторых военнообязанных мужчин, признанных ВВК временно непригодными к прохождению службы, отправят на повторное прохождение комиссии.