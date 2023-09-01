В Украине предлагают по-новому наказывать бойцов за потерю боевой техники во время войны

Наказание за потерю техники Сил обороны не имеет альтернативных видов и не учитывает условия и обстоятельства, при которых бойцы выполняли боевые задачи.

В Украине предлагают ослабить уголовную ответственность для военных за потерю техники во время действия военного положения. Принять соответствующий законопроект предложил комитет по вопросам правоохранительной деятельности на внеочередном заседании 31 августа.

Профильный комитет рекомендует парламенту принять законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования положений действующего законодательства в части уголовной ответственности за совершение военных уголовных правонарушений, связанных с нарушениями правил эксплуатации боевых или специальных машин, выполнения полетов или подготовки к ним, кораблевождения".

В пояснительной записке к законопроекту говорилось о том, что наказание за потерю техники ВСУ во время войны является слишком суровым, без альтернативных видов наказаний и не учитывает обстоятельства и условия, при которых бойцы выполняют боевые задачи.

Отметили, что численность таких нарушений растет, что может повлиять на то, что военнослужащие, имеющие опыт в эксплуатации боевой техники, не смогут использовать свои знания в борьбе с врагом. Также для военных существует риск юридической ответственности за потерю самолета — лишение свободы на срок от пяти до 15 лет. Это может негативно повлиять на морально-психологическое состояние военнослужащих.

Законопроектом предложили внести изменения в статьи 415-417 УК Украины, в частности добавив другие виды наказаний (служебное ограничение, которое предусматривает возможность сохранения бойца на службе). Также предлагают установить ответственность, которая будет зависеть от тяжести вызванных последствий и размера причиненного материального ущерба.

Напомним, 4 августа юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко рассказал, что в декабре 2022 года приняли закон 8271 об усилении уголовной ответственности военнослужащих, в результате чего 99% обвиняемых в совершении военных преступлений получают реальные сроки заключения. Речь идет о самовольном оставлении воинской части, места службы и поля боя, дезертирстве, отказе действовать оружием, неповиновении и невыполнении боевых задач.