"У россиян будет гореть": Данилов пригрозил Кремлю украинскими дальнобойными ракетами (видео)

По словам секретаря СНБО, производство дальнобойного оружия в Украине продолжается и дальность в 700 километров — это не максимальное ограничение для этого вооружения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 1 сентября в эфире совместного телемарафона заявил, что противник уже периодически испытывает на себе украинское дальнобойное оружие.

При этом он подчеркнул, что Украина придерживается международных правил и не воюет с рядовыми гражданами Российской Федерации.

"То, что касается нашего оружия, оно используется сугубо по военным объектам согласно всем нормативно-правовым международным правилам", — сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что украинские войска не атакуют детские сады, больницы или другие объекты, где есть гражданские, и именно в этом есть принципиальная разница между Украиной и Россией.

По его словам, разработка дальнобойного оружия — это очень сложный процесс, который занимает время. Первый указ по разработке ракетной программы датирован еще 1 марта 2020 года. Это мощная работа больших коллективов и на сегодня Украина имеет результат.

"Поверьте, что в ближайшее время у кого-то будет гореть. И гореть будет в прямом смысле этого слова", — подчеркнул Данилов.

Более того, по его словам, производство дальнобойного оружия в Украине продолжается и дальность в 700 километров — это не максимальное ограничение для этого вооружения.

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Напомним, 22 августа сообщалось, что Украина рассчитывает на дальнобойные ракеты JASSM для F-16. Высокоточная ракета AGM-158A JASSM предназначена для поражения сильнозащищенных или особо важных целей на дальних дистанциях. Полет базового варианта ракеты достигает 370 км.

Ранее украинцам объясняли, почему ВСУ нужны ракеты Taurus. После передачи крылатых ракет все военные локации, как уверяет аналитик Александр Коваленко, будут под огневым влиянием Украины.