Смешанное противодействие: в США предложили стратегию космической безопасности

Исследователи компании RAND отметили, что безупречная стратегия космического сдерживания наверняка недостижима. Особенно касаемо атак с применением лазеров, помех или кибероружия, так как противники оценивают их как менее рискованные с точки зрения надежного ответа.

Исследовательская корпорация RAND предложила стратегию обеспечения безопасности в космосе с учетом имеющихся у США средств обороны. Эксперты пришли к выводу, что сдержать атаки противника на космические системы США, скорее всего, не удастся наиболее эффективным является применение смешанной стратегии. Об этом 31 августа сообщили обозреватели Breaking Defence.

Представители RAND считают, что наибольшую вероятность успеха может иметь комплексный подход к сдерживанию в космосе, включая дипломатию с одной стороны и наступательное противокосмическое оружие — с другой.

В материале исследования "Рамки сдерживания в космических операциях" говорится, что смешанная стратегия предусматривает:

регулирование применение силы в космосе в интересах стабильности;

угрозы государствам, нарушающим согласованные нормы;

возможность государствам сохранять определенный потенциал для наказания космических агрессоров в различных областях и разрабатывать меры по повышению обороноспособности;

устойчивость и избыточность космических систем.

Одной из проблем, требующих решения, является отсутствие согласованных США и их союзниками рамок относительно природы и требований сдерживания в космических операциях, поэтому исследование RAND позволяет понять, как другие страны думают о космическом сдерживании и принимают решения.

"Различные страны имеют совершенно разные представления о том, что означает термин "космическое сдерживание" и как его лучше всего достичь", — говорится в материале.

Например, в работах Китая и России прослеживается агрессивный подход, основанный на запугивании и угрозах, в то время, как во Франции и Японии подход более пассивный. Индия, где стратегическое мышление, по-видимому, еще не утратило своей актуальности, находится где-то посередине, отмечают исследователи.

В то же время авторы RAND подчеркивают, что безупречная стратегия космического сдерживания почти наверняка недостижима.

"Перспективы полного успеха в сдерживании враждебных атак на космические средства ограничены. Реверсивные атаки (с применением лазеров, помех или кибероружия, — прим. ред) являются наиболее сложными для сдерживания, поскольку противники оценивают их как менее рискованные с точки зрения надежного ответа или эскалации", — подчеркнули в RAND.

Кроме того из-за особенностей космической среды даже некоторые действия, направленные на защиту национального потенциала, могут быть легко восприняты противниками как "планы нападения", подытожили обозреватели.

Напомним в США работают над программой Long Range Kill Chains, которая призвана модернизировать устаревшие силы слежения, основанные на военных самолетах дальнего действия. На ее финансирование Космические силы США просят более 1,2 млрд долларов.