Бои за Купянск: ВС РФ перебросили на это направление более 110 тысяч бойцов, — командование

Украинская пехота не дает врагу продвинуться. Только за прошедшие сутки российские войска 650 раз обстреляли позиции ВСУ на Лимано-Купянском направлении.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что больше всего военных Вооруженных сил Российской Федерации размещено на Лимано-Купянском направлении. Об этом он сообщил в эфире "Эспрессо".

"На Лимано-Купянском направлении сейчас больше всего российских оккупационных войск, их более 110 тысяч", — сказал Илья Евлаш.

Он отметил, что оккупанты сконцентрировали свои силы на направлении Новоегоровки. В течение четверга 31 августа враг нанес девять авиаударов, провел восемь штурмов и 46 раз обстрелял населенный пункт. По его словам, на Лимано-Купянском направлении украинские военные уничтожили семь российских танков, тогда как шесть из которых — возле Новоегоровки.

Лимано-Купянское направление

Евлаш рассказал, что в зоне ответственности Восточной группировки войск по всей линии соприкосновения идут тяжелые и интенсивные бои. Враг пытается продавать оборону ВСУ на Лимано-Купянском направлении, подтягивая резервы в живой силе и технике. Кроме этого, ВС РФ постоянно наносят огневое поражение, однако украинская пехота не дает противнику продвинуться.

Он добавил, что 31 августа враг 650 раз обстрелял позиции ВСУ — противник использует артиллерию и наносит авиаудары (14 за минувшие сутки). ВСУ удалось уничтожили 77 оккупантов, 7 танков, два из которых Т-90М "Прорыв", мощную артиллерийскую установку "Пион" 203 мм, БПЛА, два склада с боеприпасами и другую вражескую технику.

Напомним, 31 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об активных боевых действиях на Лиманском направлении. Там враг безуспешно пытается наступать в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

30 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на Купянско-Лиманском направлении самые ожесточенные бои происходят в районах Райгородки и Ковалевки. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.