Турецкая армия получила на вооружение САУ нового поколения Firtina II

Firtina II — это высокотехнологичная САУ, которая имеет значительное количество автоматизированных систем, включая полностью автоматизированную систему заряжания.

Министерство национальной обороны Турции сообщило о приобретении 4 САУ Firtina II. Первые две установки уже получили Сухопутные силы. Об этом сообщает SaunmaSanayiST.

В рамках программы "Проект закупки штурмовых гаубиц нового поколения T-155" армия получит 4 САУ в 2023 году. Первые две проходят ряд испытаний. Отмечается, что первые 10 T-155 будут комплектоваться немецкими двигателями MTU, их установят из имеющихся запасов. Все остальные машины будут комплектоваться турецкими UTKU Power Group от компании BMC Power. Заменить силовые агрегаты пришлось из-за немецкого эмбарго на поставку двигателей.

Firtina II будет иметь изначально немецкие двигатели Фото: SavunmaSanayiST

Самоходная артиллерийская установка Firtina II характеризуется высоким уровнем автоматизации. В машине полностью автоматическая система заряжания, интегрирован электропривод башни и наведения ствола. За систему управления отвечает система SARP. Внутри машины есть система кондиционирования.

Изготовление T-155 продолжается с 2018 года. Сейчас турецкая армия имеет уже 6 САУ Firtina II. Всего армия заказала около 130 САУ. Машина создается на базе Firtina I.

Напомним, 31 августа СМИ писали, что Турция ищет партнеров для истребителя KAAN из-за экономических сложностей.

25 августа сообщалось, что Анкара создает "цифровые войска", чтобы дроны управляли беспилотными машинами на земле.