Не знают, как противостоять: США обеспокоены применением FPV-дронов в Украине, — Bild

По словам журналистов, единственный способ борьбы с FPV-дронами – это заранее установить передатчик радиопомех. Но для защиты колонны военной техники передатчики нужно устанавливать на каждой четвертой машине.

США обеспокоены массовым применением в Украине FPV-дронов. Так, в Пентагоне пока не знают, как защитить военную технику от них. ОБ этом пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, в Штатах пытаются найти средство борьбы с FPV-дронами, которые на фронте массово используют ВСУ. Для того, чтобы защитить целую колонну военной техники от них, как считают американцы, нужно ставить генераторы помех на каждой четвертой машине.

Издание пишет, что сейчас Силы обороны Украины используют примерно 2000 FPV-дронов в месяц. Также ими пользуются и российские войска. Оккупанты тратят примерно 4000 таких БПЛА ежемесячно.

"Их применение постоянно растет. Записанные на камеру видео широко используются обеими сторонами в пропагандистских целях, так как показывают незащищенность и растерянность вражеских солдат", — сказано в материале.

Журналисты отметили, что единственный способ борьбы с FPV-дронами – это заранее установить специальный передатчик для создания радиопомех.

Напомним, что ранее журналисты сообщали, что ВСУ а пару дней могли потерять боевую мощь, если бы слушали советы США. Экс-офицер ВМФ США Сет Кропси отметил, что для успехов на фронте Украине нужны поставки критически важного оружия и прочего оборудования, а не "бесплатные военные оценки".

Кроме того, в Пентагоне рассказали, о чем Кремль ведет переговоры с КНДР. Представитель Минобороны США генерал Пэт Райдер отметил, что страны ранее уже договаривались о поставках оружия. Он подчеркнул, что "любое соглашение" с Москвой нарушает резолюции ООН.