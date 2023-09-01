РФ убрала ЗРК с Курильских островов и скоро выведет оставшийся военный контингент, — СМИ

По словам журналистов, без С-300 вся оборона на Курильских островах буквально рушится. Из-за этого в Кремле решили не подставлять основные силы на Итурупе и Кунашире под удар и вывести их.

Россия в скором времени может убрать с Курильских островов Итуруп и Кунашир оставшийся военный контингент. Об этом пишет издание Defence express.

По словам журналистов, с 2020 года Россия держит на островах подразделения 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии. На авиабазе "Ясный" дислоцируются самолеты Су-35, а также комплексы "Бастион". Их Россия применяет не только для противокорабельной обороны, но и для ударов по наземным целям.

Издание пишет, что выведенные с Курильских островов системы С-300 РФ, скорее всего, отправит на фронт в Украину или поставит на защиту своих регионов.

По словам журналистов, без С-300 вся оборона на Курильских островах буквально рушится. Поэтому Кремль выведет с Итурупа и Кунашира основные силы.

Эксперты отметили, что не факт, что Россия сможет вернуть свое военные присутствие на островах к уровню 2020-го года.

Напомним, что японские СМИ сообщали, что РФ убрала ракетные комплексы с Курильских островов. По словам журналистов, преподаватель Токийского университета Ю Коидзуми заявил, что ЗРК были убраны с островов Итуруп и Кунашир. Кроме того, старые танки и артиллерия, ранее хранившиеся на военном объекте на Сахалине, тоже отправились на фронт в Украину.

Также сообщалось, что ВС РФ тестируют дроны с пулеметами под Запорожьем. Сколько таких роботов удалось собрать в России пока не известно, как и остается загадкой точные технические характеристики аппарата.