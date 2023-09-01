"Спасибо, дорогой министр": в МО Украины поблагодарили Бена Уоллеса за поддержку (видео)

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, самоотверженность Бена Уоллеса позволила реализовать самые смелые планы и мобилизовать критически необходимые ресурсы в нужный для Киева момент.

Представители Министерства обороны Украины опубликовали X (ранее — Twitter), видео, в котором выражают благодарность бывшему министру обороны Великобритании Бену Уоллесу за его "выдающуюся поддержку" страны.

"Спасибо, дорогой министр обороны Бен Уоллес! Вместе мы победим", — написало МО в публикации.

В опубликованном видео Уоллеса поблагодарили за помощь в поставке ряда видов оружия, в том числе:

крылатых ракет Storm Shadow;

ракет Brimstone;

танков Challenger 2;

противотанковых средств NLAW;

систем противовоздушной обороны, в том числе ракет Starstreak и многого другого.

Под руководством Уоллеса Великобритания стала вторым по величине поставщиком военной помощи Украине, уступив только Соединенным Штатам.

Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter также выразил слова благодарности бывшему министру обороны Великобритании: "Я хочу поблагодарить своего друга и коллегу Бена Уоллеса за все, что он сделал для Украины, будучи на своем посту. Его энергия и самоотверженность позволили реализовать самые смелые планы и мобилизовать критически необходимые ресурсы в нужный момент. Он подал пример. Его авторитет вдохновил другие страны приобщиться к помощи Украине. Военная помощь Великобритании помогла нам отразить первую волну российской агрессии, начать перевооружение украинской армии оружием образца НАТО и начать наступление. Украинцы ценят это. Я ценю это. Спасибо, Бен! Вместе к Победе!".

На смену Уоллесу пришел Грант Шаппс, который пообещал продолжать поддержку Украины, как его предшественник.

Напомним, 31 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подал в отставку. Уоллес написал письмо об отставке премьер-министру Риши Сунаку.