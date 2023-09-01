Разговоры о переговорах стали "большим" табу: NYT об успешном продвижении ВСУ

После скандального заявления в НАТО о том, что Украина может стать членом НАТО, если откажется от части территорий, публичные заявления о переговорах остановились.

В момент, когда украинская армия начала получать достижения в контрнаступлении, на Западе фактически перестали публично обсуждать возможность переговоров между РФ и Украиной. Об этом сообщает The New York Times.

Недавно руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО, если бы отказалась бы от части своей территории. За эти слова ему пришлось извиняться, также сам генсек НАТО Йенс Столтенберг разъяснил, что имелось в виду.

Вред таких заявлений и осуждение со стороны украинцев, похоже, привел к тому, что дискуссия о переговорах перестала быть публичной. Отмечается, что западные союзники и сами украинцы возлагают большие надежды на контрнаступление, которое должно изменить баланс на поле боя.

При этом некоторые западные аналитики продолжают утверждать, что несмотря на отсутствие готовности Украины и России к переговорам, любая война завершится переговорами. Такую же фразу говорил президент США Джо Байден. Вопросом являются условия на поле боя, как можно сделать из того, чтобы было место для дискуссии.

Старший политолог корпорации RAND Сэмюэл Чаран считает, что в любом демократическом государстве должны быть серьезные дебаты о том, как этого достичь. Однако он неоднократно подвергался критике за предположение, что интересы Киева и Вашингтона не всегда совпадают. Соединенные Штаты надеялись, что контрнаступление поставит под угрозу позиции РФ в Крыму, а Украина наоборот усилится, однако этого не произошло.

"Поэтому политическая атмосфера обострилась, но существует политическое табу относительно бессмысленных разговоров о финале", — заявил Чаран.

Также отмечается, что нет открытых переговоров о "плане Б", потому что они являются обременительными для политиков. Ранее переговоры и так были под табу, а теперь они под "большим табу", считает политолог.

Напомним, 1 сентября в Пентагоне заявили, что Кремль ведет переговоры с КНДР о поставках оружия.

28 августа президент Венгрии заявила, что Украине надо сесть за стол переговоров с РФ, якобы нет военного решения конфликта.