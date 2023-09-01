Гиперзвуковое чудо морского базирования: эсминец USS Zumwalt получит новое вооружение

Гиперзвуковая система Conventional Prompt Strike дает возможность запускать ракеты, которые разгоняются до 5 Махов. Одним из компонентов системы — электромагнитный ускоритель, что сообщает ракете высокую скорость.

Американский эсминец Военно-морского флота США USS Zumwalt прибыл на одну из крупнейших верфей Ingalls Shipbuilding, штат Миссисипи для проведения модернизации. Как сообщила 28 августа пресс-служба ВМС США, корабль будет оснащен гиперзвуковыми системами Conventional Prompt Strike.

Комментируя событие обозреватели Bulgarian Military отметили, что эсминец будет оснащен новейшей военной технологией Соединенных Штатов, в силу чего Zumwalt займет позицию одного из самых технологически сложных и смертоносных кораблей в грозном арсенале ВМС США.

"Ведется кропотливая работа по оснащению этого чуда военно-морского флота новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом", — пишут обозреватели.

Сообщается, что в соответствии с намеченным графиком, первое полномасштабное развертывание Zumwalt должно состояться в последние месяцы 2026 года или в начале 2027 года. Эта важнейшее мероприятие будет проходить под контролем 7-го флота США и Индо-Тихоокеанского командования США, что подтверждает их лидерство в этом стратегическом шаге.

Чем будет оснащен USS Zumwalt

В целом вооружение эсминца представляет собой сочетание наступательных и оборонительных возможностей, позволяющих эффективно действовать в различных условиях и сценариях выполнения задач. Но стержнем огневой мощи корабля будет пусковая установка гиперзвуковой ракеты морского базирования от компании Lockheed Martin. Эта передовая технология, позволяющая ВМС США запускать гиперзвуковые ракеты с кораблей, которые летящие со скоростью 5 Махов и выше, что делает их крайне сложными для перехвата.

Эксперты обратили внимание на техническую особенность установок. С помощью гидравлической системы поднимает ракету из контейнера для хранения и устанавливает ее на пусковую установку. После того как ракета размещена, пусковая установка с помощью электромагнитного рельсотрона запускает ракету на гиперзвуковой скорости. Ускоритель с помощью мощного магнитного поля разгоняет ракету, позволяя ей двигаться со скоростью 5 Махов (свыше 6 тыс. км в час) и выше.

Гиперзвуковая пусковая установка Lockheed изготовлена из комбинации материалов, включая сталь, алюминий и композитные материалы. Рама ракеты-носителя изготовлена из стали, которая обеспечивает необходимую прочность, чтобы противостоять силам, возникающим при запуске.

Контейнер для хранения ракеты-носителя изготовлен из алюминия, который отличается легкостью и прочностью. Рельсовая пушка Lockheed изготовлена из композитных материалов, что позволяет устанавливать пусковую установку на корабль, не увеличивая его массу.

Напомним, о планах модернизации эсминца USS Zumwalt стало известно в конце ноября прошлого года. Обозреватели The War Zone сообщили, что помимо гиперзвуковых ракет его оснастят дронами, поэтому корабль станет универсальной платформой для нанесения быстрых и дезориентирующих ударов в оспариваемых средах.