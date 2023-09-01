Закупки Минобороны: ВСУ хотели поставить некачественные продукты на 430 миллионов, — ОГП

В Офисе генпрокурора рассказали, что соглашение было заключено между министерством и коммерческим обществом. То, что продуктовые наборы не соответствовали нормам, было доказано в суде.

Специализированная прокуратура в сфере обороны предупредила закупку Министерством обороны некачественных продуктовых наборов для бойцов Вооруженных сил. Незаконность положений соответствующего соглашения была доказана в суде. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора (ОГП).

У Минобороны была договоренность с неназванным коммерческим обществом о поставках продуктовых наборов для защитников. Партия должна была состоять из миллиона таких наборов. Общая стоимость заказа — 430 миллионов гривен.

Однако, как выяснилось, обещанные наборы не соответствуют нормам питания военных и не обеспечивают "надлежащее удовлетворение потребностей".

"Кроме того, этим соглашением засвидетельствован факт принятия Министерством обороны Украины некачественной продукции", — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

В суде было подтверждено, что заключение договора состоялось в нарушение требований законодательства и противоречит интересам государства.

Напомним, ранее произошел скандал из-за закупки курток для ВСУ министерством обороны. Сообщалось, что вместо зимней одежды была приобретена летняя и ввезена в Украину по завышенной цене. Глава Минобороны Алексей Резников в ответ на обвинения предложил пари, пообещав покинуть пост в случае поражения.

25 июля руководитель САП Александр Клименко рассказал, что правоохранители расследуют большое количество случаев коррупции в Министерстве обороны. Кроме скандальной закупки яиц по 17 гривен в ведомстве существует еще множество схем обогащения.