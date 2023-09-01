"Идет на риски": ВСУ продвигаются на юге, а резервов у РФ осталось немного, — разведка Эстонии

По словам представителя Минобороны Эстонии Марго Гросберга, РФ была вынуждена перебросить на юге дополнительные подразделения из других мест. К примеру, части Псковской воздушно-десантной дивизии.

Украинские силы смогли прорвать линию обороны РФ, так называемую "линию Суровикина", в Запорожской области. Об этом заявил глава Центра военной разведки Марго Гросберг, пишет ERR.

По его словам, у России, судя по всему, очень ограничены резервы. Командованию оккупантов приходится идти на большие риски, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ.

Гросберг отметил, что основные бои в последнее время шли на юге на направлении Работину-Вербовое. РФ была вынуждена перебросить туда дополнительные подразделения из других мест. К примеру, части Псковской воздушно-десантной дивизии.

"Эти действия показывают, что Россия идет на достаточно большие риски. Это доказывает, что ее резервы ограничены, их осталось немного", — сказал Гросберг.

Он также считает, что дальнейшие прорывы могут быть более сложной задачей ВСУ. Добраться до берега Азовского моря будет очень непросто.

Напомним, что американские журналисты писали, что с освобождением Работино Украина создала импульс в наступлении. Бойцы украинской армии говорят, что не стоит ожидать быстрого наступления, потому что оккупанты не планируют сдавать территорию. Однако продвижение важно, так как Киев показывает результат партнерам.

также сообщалось, что 1 сентября командование озвучило потери ВС РФ за сутки на Таврическом направлении. По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, Силами обороны за день было уничтожено 15 единиц военной техники противника, среди которой боевые бронированные машины, артсистемы, БПЛА и автомобильная техника.