С освобождением Работино Украина создала импульс в наступлении, — NYT

Бойцы украинской армии говорят, что не стоит ожидать быстрого наступления, потому что оккупанты не планируют сдавать территорию. Однако продвижение важно, так как Киев показывает результат партнерам.

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Украинская армия смогла освободить Работино в Запорожской области и теперь продвижение идет дальше на восток. ВСУ получают небольшие, но значительные успехи. Об этом сообщает The New York Times.

Силы обороны Украины пытаются вбить клин в так называемый сухопутный мост между РФ и оккупированным Крымом. Сейчас подразделения штурмуют позиции в районе села Вербовое. И в издании утверждают, что направление показывает, что Украина достаточно уверена в своем контроле над Работиным.

Американские официальные лица заявили, что даже такие небольшие успехи являются значительными, потому что ВСУ создали импульс в наступлении. Теперь ВСУ могут наносить более глубокие удары по захваченной территории РФ. Наступление повышает моральный дух как военных, так и общества. Кроме этого Украина показывает реальные результаты для своих союзников, которые поставляли оружие на миллиарды долларов.

Украинские военные предупреждают, что не стоит ожидать быстрого прогресса, потому что каждый отвоеванный метр земли дается с трудом.

"Бои будут вестись за высоты дальше на юг и юго-запад. Россия постоянно контратакует, ведет активную оборону, месяц боев показал, что враг не собирается отдавать захваченные земли — впереди много работы", — заявил офицер 46-й бригады ВСУ.

Напомним, 30 августа в ISW заявили, что ВСУ продвинулись почти на 5 км дальше от Роботино.

1 сентября в WSJ писали, что украинская армия за несколько дней могла потерять боевую мощь, если бы послушали советов США.