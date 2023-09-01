Взрывы на аэродроме в Пскове: аналитики рассказали, что произошло (фото, видео)

Несмотря на отрицания со стороны РФ, все же ясно: Украина нанесла удар по аэродрому Псков в сотнях километров от своей границы и вывела из эксплуатации несколько стратегически важных самолетов.

Война в Украине во многом еще и информационная. Произошедшее на текущей неделе на аэродроме российского Пскова — яркий тому пример. Об этом сообщает Sky News.

Во вторник вечером, 29 августа, псковский губернатор Михаил Ведерников сообщил об атаке украинских беспилотников. По словам свидетелей, было 10-20 БПЛА, нанесших удары по аэродрому в приграничном регионе РФ недалеко от эстонской границы.

На опубликованном видео показан крупный пожар на аэродроме.

На следующий день Киев заявил, что полностью уничтожены четыре самолета и повреждены несколько других. В дальнейшем появились сообщения о том, что атаку провели с территории РФ.

Российские источники отмахиваются от заявлений представителей Украины и не подтверждают уничтожение четырех самолетов.

В сводке британской разведки нет убедительных утверждений: говорится об ударах по нескольким самолетам" и повреждениям, но без точных цифр.

Международный аэропорт Псков им. княгини Ольги в среду, 30 августа

Но цифры важны. Самолеты Ил-76 крайне необходимы ВС РФ для ведения боевых действий. Их применяют для пополнения запасов войск на территории оккупированной части Украины.

Журналисты опубликовали спутниковые снимки аэродрома, сделанные спустя два для после атак.

Аэропорт Псков им. княгини Ольги Аэропорт Псков им. княгини Ольги

На них видны два самолета с темными отметинами, которые можно считать повреждениями, но это не точно.

Военный аналитик Шон Белл отметил "некоторое необычное затенение у крыла": это может быть остатком масла или повреждение от пожара.

Но, очевидно, небольшие повреждения на снимках не согласуются с видео масштабного пожара, который был заметен на месте происшествия на аэродроме.

Поврежденные самолеты на территории Международного аэропорта Псков им. княгини Ольги Поврежденные самолеты на территории Международного аэропорта Псков им. княгини Ольги Поврежденные самолеты на территории Международного аэропорта Псков им. княгини Ольги

По мнению аналитика, в РФ могли просто скрыть свидетельства повреждений и уничтоженных самолетов после ликвидации пожара.

Несмотря на то, что стороны конфликта делают противоречивые заявления, все же ясно, что Украина смогла нанести удар по аэродрому в сотнях километров от своей границы и вывести из эксплуатации несколько стратегически важных самолетов.

Напомним, что у Украины появится еще больше возможностей для ударов по РФ дронами: эксперт из США рассказал, что для этого нужно.

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