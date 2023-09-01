"Россиянам будет приятно": в ГУР объявили о тестировании дальнобойного оружия в Украине (видео)

По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, новая разработка чрезвычайно качественна и сможет поражать цели на территории России.

Украина в настоящее время тестирует различное дальнобойное и высокоточное оружие, не только то, о котором ранее говорили президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом в пятницу, 1 сентября, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Юсов подчеркнул, что существует значительное различие между подходами Украины и России к применению оружия. Украина акцентирует внимание на современности, технологичности и высокой точности.

"У нас нет такой роскоши, как заваливать территорию России различным хламом. То есть это оружие чрезвычайно качественное. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. В конце концов они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину. По этому, да, высокоточное, высокоэффективное [оружие]", — отметил Юсов.

Кроме того, представитель военной разведки сообщил, что Украина в настоящее время также тестирует другие виды оружия. По его словам, эти виды оружия высокоточные и эффективные.

"Результаты использования упомянутого оружия и других, которые в настоящее время используются, обнадеживающие и положительные. Можно сказать, что исследования продолжаются", — добавил Юсов.

На вопрос о том, на какие расстояния способно дотянуться новое украинское дальнобойное оружие, представитель разведки ответил: "Давайте не будем упрощать задачу для Главного управления разведки Генерального штаба Вооруженных Сил России, пусть они сами разбираются с этими деталями. В любом случае, это включает в себя комбинирование различных методов, сил и средств. Предполагать, что если заявлено о дальности в 700 километров, то они будут прятаться на 800 или 1000 километров, для них точно нет оснований".

Напомним, 31 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов продемонстрировал запуск ракеты, которая является новой разработкой отечественного ВПК.

Напомним также, что журналисты показали тестирование картонных украинских дронов, которые атаковали аэродром в Курске.