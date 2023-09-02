"Если нужно, мы готовы": у Зеленского назвали условия для проведения выборов (видео)

По словам Михаила Подоляка, президентские выборы в условиях войны требуют больших финансовых расходов, в то время как в стране есть приоритетные задачи по финансированию армии.

В Украине могут состояться президентские выборы в 2024 году, однако для этого необходима помощь международных партнеров. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона 1 сентября.

Подоляк отметил, что Киев готов к выборам в рамках демократической процедуры, однако есть вопросы, связанные с безопасностью, реализацией избирательных прав граждан и агитационными программами.

По его словам, проведение выборов требует больших вложений средств, в то время как в стране есть приоритетные задачи по финансированию армии.

"Как могут безопасно проголосовать люди, находящиеся непосредственно в зоне боевых действий… Что будем делать, если ракетные атаки Россия будет проводить там постоянно. Можем ли мы в рамках этого рассчитывать на дополнительные системы, например, ПРО", — сказал советник.

Как отмечает Михаил Подоляк, дополнительные системы Patriot помогли бы дозакрыть небо и обеспечить безопасность людей в больших, средних и маленьких городках Украины.

"Если нужно, мы готовы (провести выборы ред.), однако для этого нужно будет соответствующие шаги сделать и нашим партнерам", — заключил Михаил Подоляк.

Напомним, 24 августа сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на пресс-конференции в Киеве заявил, что в 2024 году в Украине должны состояться выборы.

В свою очередь Михаил Подоляк указал на то, что в стране введено военное положение и около миллиона людей имеют отношение к происходящему на фронте. Соответственно, на передовой проводить голосование практически невозможно.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, если они будут проведены. Он также заявил, что не боится проиграть выборы.