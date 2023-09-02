Проверки ВВК: что грозит "уклонистам", выехавшим из Украины по фальшивым справкам

Правовед-криминолог Павел Фрис рассказал, возможно ли экстрадировать незаконно покинувших страну военнообязанных и как принимаются решения об ответсвенности.

В Украине проходят проверки деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК). О том, что ждет военнообязанных, которые во время полномасштабной войны покинули страну, использовав сфальсифицированные справки, рассказал правовед-криминолог Павел Фрис порталуТСН.ua.

Эксперт отметил, что в Украине существует принцип индивидуальной ответственности. Соответственно каждый человек должен лично отвечать за свои действия. По факту правонарушений должно быть возбуждено уголовное производство, после чего лицу сообщают о подозрении и проводится досудебное расследование.

Таким образом наказание будет зависеть от конкретных нарушений. К примеру, если гражданин дал взятку врачу, получил фальшивую справку и заплатил за пересечение границы, то ему придется отвечать сразу за три эпизода.

"Здесь не может быть общей уголовной ответственности, мол, всех посадим, кто уехал незаконно – это полный бред. Каждый должен отвечать индивидуально", — объяснил криминолог.

Павел Фрис также указал на то, что в Украине можно заочно вынести приговор человеку и привлечь к уголовной ответственности.

Можно ли экстрадировать "уклонистов"

По словам Павла Фриса, не существует законодательного механизма принудительного возвращения в страну человека, который для выезда использовал справку о непригодности к военной службе, полученную коррупционным путем.

Для того чтобы экстрадировать гражданина, необходимо решение суда, которым человек признается виновным в совершении уголовного правонарушения. В частности, приговор может касаться подделки документов.

"Ни одна страна не будет возвращать нам человека, в отношении которого нет соответствующего уголовного производства", – подчеркнул Павел Фрис.

Напомним, 31 августа, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский рассказал о грядущих проверках подлинности заключений военно-врачебных комиссий. Он отметил, что получение поддельной справки о непригодности к военной службе является преступлением.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 31 августа заявил, что правоохранительные органы Украины, практически в любой стране мира, за исключением России, могут обратиться с запросом о выдаче военнообязанных граждан, которые незаконно, за взятку, покинули страну.