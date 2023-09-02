В августе украинцы уничтожили технику РФ на $1,2 миллиарда, – Forbes (инфографика)

Как отмечают журналисты, в конце месяца Украина провела серию успешных атак в глубокий тыл России, чем нанесли стране-агрессору существенный ущерб.

В августе 2023 года Силы обороны Украины уничтожили технику Российской Федерации на 1,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в публикации Forbes от 1 сентабря.

Сообщается, что украинские силы провели в конце месяца ряд успешных операций в тылу врага, в результате которых страна-агрессор лишилась нескольких бомбардировщиков, военно-транспортных самолетов и прочей дорогостоящей техники.

В прошлом месяце атакам подверглись три российских авиабазы и два места дислокации систем ПВО и РЛС. В итоге Россия лишилась двух бомбардировщиков Ту-22М3, четырех военно-транспортных самолетов Ил-76, зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" и радиолокационной станции "Предел-Э".

Потери российской армии Фото: Forbes

Авторы статьи подчеркнули, что Украина преимущественно использовала в своих атаках беспилотники, которые стоят во много раз меньше, нежели уничтоженная ими российская военная техника.

Журналисты также упомянули о том, что новое украинское оружие, опережает по ряду параметров российские разработки.

Напомним, что по данным ВВС от 30 августа, с начала текущего года на территории России и оккупированного Крыма было зафиксировано более 190 атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Бывший руководитель Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери отметил, что наиболее успешной операцией за весь период конфликта стала атака беспилотных летательных аппаратов на аэродром в Пскове.

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, на аэродроме в Пскове были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.