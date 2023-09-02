Пентагон поставит ВСУ ракеты AMRAAM: в Воздушных силах объяснили, чем они особенны (видео)

AIM-120 AMRAAM — ракета класса "воздух-воздух", которая находится на вооружении у НАТО. Спикер Юрий Игнат отметил, что благодаря ей Силы обороны смогут поражать российскую авиацию и защитить небо над Украиной.

Минобороны США заказало для Украины ракеты AIM-120 AMRAAM, но других модификаций. Они способны преодолевать расстояние в 160-180 километров и смогут доставать авиацию РФ, не заходя в зону поражения вражеской ПВО. Об этом в эфире телемарафона 2 сентября рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Военный объяснил, что AMRAAM — это авиационные ракеты класса "воздух-воздух", которые являются одними из самых распространенных в авиации стран НАТО. Боеприпасы есть различных модификаций, отличающихся в том числе по дальности поражения.

"Эти ракеты нам постоянно предоставляют для комплексов ЗРК NASAMS, который также использует ракету AIM-120. С первых дней, когда началась атака нашей критической инфраструктуры (осенью прошлого года), эти ракеты применяются с NASAMS", — отметил представитель ВСУ.

Игнат проинформировал, что AMRAAM могут преодолевать большее расстояние, если запускаются с воздушной платформы. С наземной же установки дальность поражения ракеты не так высока. По словам представителя Воздушных сил, AIM-120 способны уничтожать все типы воздушных целей кроме баллистических.

"Уберечь государство от дронового и ракетного терроризма можно благодаря, собственно, этим ракетам, которые смогут поражать воздушные цели", — заявил военный.

Однако он отметил, что ракеты — не из дешевых, поэтому дроны было бы рациональнее ликвидировать менее дорогими средствами.

"Но выбора нет — надо уничтожать все, что летит, защищать страну изнутри", — подытожил Игнат.

Комментарий Юрия Игната о ракетах AIM-120 AMRAAM

Напомним, 30 августа в Пентагоне заявили, что заказали для Украины ракеты AMRAAM от компании Raytheon. Сообщалось, что стоимость заказа составляет 192 миллиона долларов. Боеприпасы обещают поставить до 29 ноября 2024 года.

Как ранее писал Фокус, AIM-120 AMRAAM — это американская разработка, представленная в 1991 году. Эти ракеты являются основным видом оружия для всех типов современных истребителей в США.