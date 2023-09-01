Основное оружие США: Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM (видео)

Сумма контракта составила 192 миллиона долларов, однако дата поставок не раскрывается. По предварительным данным, передача ракет класса "воздух-воздух" должна произойти не позже, чем к ноябрю 2024 года.

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Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM от компании Raytheon, которые являются вооружением класса "воздух-воздух". Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Минобороны США от 30 августа.

Отмечается, что местная компания Raytheon Missiles and Defence, которая расположена в штате Аризона, собирается закупить из разных источников ракеты на сумму 192 миллиона долларов.

Примечательно, что это вооружение является средней дальности и может значительно помочь Вооруженным силам Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Дата поставок и количество ракет, которые планируют приобрести — пока что не разглашается. Известно лишь то, что это будет сделано до 29 ноября 2024 года.

Деньги на этот пакет помощи выделились из фонда Инициативы содействия безопасности в Украине.

Ракеты AMRAAM для Украины: что известно

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) –является американской разработкой, которая была представлена еще в 1991 году. Это всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух", которая способна летать на средние расстояния.

К слову, они являются основным видом оружия для всех типов современных истребителей, которые есть на сегодняшний день у США.

Ракеты семейства также находятся на вооружении истребителей стран НАТО и других союзников США, а скоро приедут еще и в Украину.

Напомним, 29 августа сообщалось, что США объявили пакет военной помощи Украине на $250 млн. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в новый пакет помощи войдет дополнительное оборудование для разминирования, ракеты ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия.