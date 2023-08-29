Ракеты для ПВО и HIMARS: США объявили пакет военной помощи Украине на $250 млн
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в новый пакет помощи войдет дополнительное оборудование для разминирования, ракеты ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия.
Во вторник, 29 августа, Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.
В состав нового пакета военной помощи входят различные компоненты, включая:
- ракеты AIM-9M для укрепления противовоздушной обороны;
- снаряды для системы артиллерийской ракетной системы HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
- оборудование, предназначенное для разминирования;
- противотанковые системы Javelin и ракеты к ним.
Эти поставки оборудования и вооружения призваны укрепить военный потенциал Украины и поддержать ее оборонные способности.
Также в заявлении Блинкена упомянуты более трех миллионов боеприпасов к стрелковому оружию, кареты скорой помощи, подрывные боеприпасы для устранения препятствий, а также запасные части, финансирование услуг, обучение и транспортировка.
Госсекретарь США не уточняет, но, вероятно, новый пакет помощи будет предоставляться по механизму Presidental Drawdown Authority – то есть из запасов американской армии, что ускорит его поставки в Украину.
Напомним, 24 августа сообщалось, что ко Дню Независимости Литва отправила Украине новую партию военной помощи на 41 млн евро. По сообщению Минобороны Литвы, Украине передадут не только боеприпасы, но и ракетные комплексы NASAMS.
Кроме того, известно, что Норвегия передаст Украине ракеты для систем ПВО IRIS-T. По данным норвежского правительства, противовоздушная оборона имеет решающее значение для способности Украины защищать как гражданское население, так и прифронтовую инфраструктуру.