Основна зброя США: Пентагон замовив для України ракети AMRAAM (відео)

Сума контракту склала 192 мільйони доларів, проте дата поставок не розкривається. За попередніми даними, передача ракет класу "повітря-повітря" має відбутися не пізніше, ніж до листопада 2024 року.

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Пентагон замовив для України ракети AMRAAM від компанії Raytheon, які є озброєнням класу "повітря-повітря". Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Міноборони США від 30 серпня.

Зазначається, що місцева компанія Raytheon Missiles and Defence, яка розташована в штаті Аризона, збирається закупити з різних джерел ракети на суму 192 мільйони доларів.

Примітно, що це озброєння є середньої дальності і може значно допомогти Збройним силам України в боротьбі з російськими окупантами.

Дата поставок і кількість ракет, які планують придбати — поки що не розголошується. Відомо лише те, що це буде зроблено до 29 листопада 2024 року.

Гроші на цей пакет допомоги виділили з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

Ракети AMRAAM для України: що відомо

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) — американська розробка, яку було представлено ще 1991 року. Це всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря", яка здатна літати на середні відстані.

До речі, вони є основним видом зброї для всіх типів сучасних винищувачів, які є на сьогодні у США.

Ракети сімейства також перебувають на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США, а скоро приїдуть ще й в Україну.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що США оголосили пакет військової допомоги Україні на $250 млн. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, до нового пакета допомоги ввійде додаткове обладнання для розмінування, ракети ППО, боєприпаси для артилерії та систем HIMARS, а також понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї.