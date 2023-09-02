Решение стало массовым: украинским Leopard 2A4 добавляют динамическую защиту (видео)

На одном из полигонов военный показал более 10 Leopard 2A4, которые имеют ДЗ на борту и на башне.

В социальных сетях опубликовали видео с украинскими танками Leopard 2A4, большая часть из которых была дополнительно оснащена динамической защитой (ДЗ). Об этом сообщает Defense Express.

После начала поставок танков западных партнеров Украине, в сети начали появляться фотографии дооснащения танков динамической защитой. Судя по кадрам с полигона, решение провести дооснащение, охватывает не единичные машины. И в видео по меньшей мере 20 танков имеют элементы динамической защиты.

В издании не исключают, что на видео бойцы 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В июле Генштаб показывал их танки именно с ДЗ.

Leopard 2A4 33-й отдельной механизированной бригады Фото: Генштаб ВСУ

Также эксперты отмечают, что установка динамической защиты — это не украинское "ноу-хау". К такому решению пришли поляки в проекте модернизации Leopard 2A4 до уровня Leopard 2PL, а также турки с собственными Leopard 2A4. Кроме того, авторы не исключают, что на танках не "Контакт-1", а более современные элементы ХСЧКВ украинского производства внутри контейнеров.

Представитель научно-производственного предприятия "Энергия 2000" Николай Саламаха ранее говорил, что с установкой дополнительной защиты меняется динамика машины. Но он подчеркивал, что дооборудование танка не могло состояться без согласования с производителем Rheinmetall и KMW.

Напомним, 29 августа СМИ писали, что ВСУ потеряли лишь 5 танков Leopard 2 из переданных около 71 машины.

11 августа сообщалось, что Италия решила покупать Leopard 2A8 из-за того, что в армии боеспособны только 50 танков.