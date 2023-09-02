Закрывают подъезды: на оккупированных территориях украинцы не хотят участвовать в "выборах" РФ

По сообщению движения "Желтая лента", т.н. "мобильные избирательные группы" начали обход местного населения, но граждане их игнорируют.

На оккупированных территориях Украины жители не проявляют интереса к участию в выборах, организованных Россией. В городе Геническ Херсонской области, так называемые "мобильные избирательные группы" начали обход местного населения, но возвращаются с пустыми урнами. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщают представители проукраинского движения "Желтая лента".

Активисты из этой организации утверждают, что урны для голосования фактически остаются почти незаполненными. Местные жители не только не желают открывать двери для представителей "избирательных участков", но также активно закрывают двери подъездов перед ними.

"Все это ставит под сомнение заявления россиян о 5% населения, которое уже приняло участие в выборах", — говорится в сообщении.

На оккупированных террриториях проводят "выборы" Фото: Соцсети Местные жители игнорируют российские "выборы" Фото: Соцсети

Активисты призвали жителей временно оккупированных территорий не участвовать в этих манипуляциях с "выборами" и применять все доступные методы игнорирования подобных псевдо-мероприятий.

"Выборы" на оккупированных территориях — что важно знать

26 августа Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты готовились к проведению фиктивных выборов на временно оккупированных территориях, но местные жители проявляют индифферентность и игнорируют процесс.

Организаторы вынуждены удлинять сроки голосования и использовать тактики для создания видимости легитимности. Российские власти представили новую инициативу "мобильного избирателя" в попытке увеличить явку и количество голосов.

Примечательно, что россияне автоматически добавляют в систему данные о жителях сел, независимо от наличия их заявок по поводу желания голосовать, чтобы увеличить явку и количество голосов.

Напомним, 1 августа стало известно, что оккупанты приняли особые правила для жителей захваченных регионов Украины. В частности, людям разрешили голосовать на "выборах" по украинским документам.