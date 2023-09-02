Взрывы в Крыму: после удара ВСУ по складу боеприпасов там пропали 18 солдат ВС РФ (фото)

По данным российских журналистов, несмотря на заявления "властей" об отсутствии пострадавших после удара ВСУ по военной базе в Октябрськом, родственники российских срочников утверждают, что они числятся в списках без вести пропавших.

22 августа во временно оккупированном крымском поселке Октябрьское на аэродроме произошел взрыв склада боеприпасов. В результате инцидента пропали без вести 18 российских солдат. Об этом 2 сентября сообщает российское медиа "Говорит НеМосква".

По информации издания, несмотря на заявления оккупационных властей об отсутствии пострадавших, родственники пропавших солдат утверждают, что их сыновья числятся в списках пропавших без вести.

В частности, в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" в сообществе "Военный госпиталь" появились сообщения о пропавших без вести солдатах. В текстах объявлений говорится, что в целом пропавшими без вести считаются 10 срочников, однако официального подтверждения смерти нет.

Родственники пропавших солдат также сообщили, что в конце июля и в начале августа в оккупированном Симферополе были организованы встречи с ними "для предоставления более детальной информации". Предположительно, на этих встречах родители сдали ДНК-анализ. Ждать подтверждения, как им заявили, придется долго — от 3 до 6 месяцев.

По словам собеседницы издания, всего есть 18 заявок на пропавших без вести лиц, из них 12 — из воинской части с номером 12676.

Также, по информации российских журналистов, после взрыва 22 июля было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Что известно об атаке на поселок Октябрьское в Крыму

22 июля оккупационные власти Крыма заявили об атаке объектов инфраструктуры полуострова беспилотниками. Горела нефтебаза в поселке Октябрьское и детонировал склад боеприпасов на расположенном там аэродроме. Кроме того, возник пожар на железнодорожной станции "Элеваторная".

Оккупанты приостановили движение на Крымском мосту "для минимизации рисков" и эвакуировали людей в радиусе 5 километров. Тогда глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов сообщил о якобы отсутствии разрушений и пострадавших.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего ВСУ подтвердили успешную работу украинских военных по нефтебазе и складам РФ во временно оккупированном Октябрьском.

23 июля в сети опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, подтверждающие успешную атаку украинских сил на военные объекты ВС РФ в Октябрьскром. На представленных кадрах отчетливо видны следы от последующего вторичного взрыва и разлета боеприпасов, вызванных ударом по местам складирования боеприпасов, находившихся на аэродроме.