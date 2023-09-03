Россия вербует мигрантов и граждан соседних стран для войны против Украины, — разведка Британии

В России проживает около шести миллионов мигрантов из Средней Азии. Иностранцам предлагают зарплаты в более 4 тысяч долларов за участие в войне против Украины.

Российская Федерация вербует граждан соседних стран и мигрантов Центральной Азии для участия в войне против Украины. Об этом говорилось в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованном 3 августа в X (Twitter).

"По состоянию на конец июня 2023 года Россия обращается к гражданам соседних стран с объявлениями о вербовке лиц для борьбы в Украине", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в Армении и Казахстане в интернете размещали рекламы, по которым гражданам предлагали 5140 долларов начального платежа и зарплаты от 1973 долларов. Также РФ обращалась к этническим русским в северной Костанайской области Казахстана.

Кроме этого, с мая РФ пыталась завербовать мигрантов из Центральной Азии для войны против Украины. Им обещали ускоренное получение российского гражданства и зарплаты в размере от 4160 долларов.

В британской разведке рассказали, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские военные забрали паспорта у узбекских мигрантов-строителей, в результате чего те были вынуждены присоединиться к рядам ВС РФ.

В Российской Федерации проживает около шести миллионов мигрантов из Средней Азии, которых, по мнению разведки, в Кремле считают потенциальными призывниками. Таким образом Россия пытается избежать дальнейшей внутренней мобилизации перед президентскими выборами в 2024 году.

Добавили, что такая "эксплуатация" иностранцев позволит получить дополнительный ресурс для российской армии, несмотря на большие потери на фронте.

Напомним, в середине августа росСМИ заявили, что 25 сентября в Российской Федерации может начаться всеобщая мобилизация. В частности, планируют мобилизовать три категории граждан.

В тот же день в ГУР МОУ рассказали о мобилизации в РФ. Ежемесячно около 20 тысяч россиян отправляются на фронт. В основном мобилизуют тех, кто недавно получил российское гражданство и паспорт.