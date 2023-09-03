15 млн гривен за погибшего бойца: как семьям получить выплаты от государства

Деньги распределяются равными долями на всех получателей, предусмотренных законом. На первом этапе государство выплачивает 1/5 части от назначенной суммы, а остаток начисляется ежемесячно в течение следующих 40 месяцев.

Родственники погибшего военнослужащего имеют право на получение единовременного денежного пособия в размере 15 миллионов гривен. Об алгоритме получения выплат рассказала представитель Подольского районного в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Екатерина Тищенко во время брифинга в Military Media Center.

Она отметила, что семья погибшего может реализовать право на получение такой денежной помощи со дня гибели бойца, после получения свидетельства о смерти. Размер выплаты распределяется равными долями на всех получателей, предусмотренных законом. Это касается родителей, одного из супругов, который не женился во второй раз, детей до 18 лет или после совершеннолетия, если они учатся на дневной форме, иждивенцы, которые считаются членами семьи и имеют право на пенсию в случае потери кормильца.

По словам Тищенко, доля отдельного лица может распределиться между другими членами семьи, которые имеют право на такие выплаты, если лицо в течение трех лет со дня возникновения такого права не реализовало его. 15 миллионов гривен рассказываются между лицами, которые имеют на это право, по их заявлению или заявлению их представителей.

На первом этапе выплачивается 1/5 части от назначенной суммы выплат, тогда как остаток выплачивается ежемесячно равными долями в течение 40 последующих месяцев.

Для того, чтобы написать заявление на назначение денежной помощи, нужно обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) независимо от места регистрации. К заявлению нужно приложить копии следующих документов:

паспорт или ID паспорт со справкой о регистрации места жительства;

карточку налогоплательщика;

извещение о смерти;

документы, подтверждающие родственные связи с погибшим;

свидетельство о смерти погибшего;

врачебное свидетельство о смерти или справку о причине смерти;

выписка о несудимости лица, подающего заявление;

решение местной госадминистрации или суда об установлении над ребенком опеки (для представителей несовершеннолетних детей погибшего).

Напомним, заместитель начальника сектора социальных выплат ТРК и СП Харьковской области Тимур Джигит рассказал о видах денежной помощи семьям погибших военнослужащих.

В столице дети и семьи погибших военных из Киева могут получать ежемесячную и ежегодную материальную помощь от города.