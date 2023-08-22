В Киеве выплачивают средства семьям погибших защитников: как получить помощь

В течение 2023 года помощь на общую сумму 45 миллиона гривен уже получили более 500 детей. Фокус рассказывает, как получить финансовую помощь.

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Дети и семьи погибших защитников и защитниц из Киева имеют право на ежемесячную и ежегодную материальную помощь от города. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Какие суммы выплачивают?

Известно, что дети ежемесячно могут получать 14 165 гривен, а члены семьи могут ежегодно получать по 30 тысяч гривен. В 2023 году помощь уже получили более 500 детей, которым выплатили 45 миллионов гривен. Зато 1 800 членам семей погибших из городского бюджета предоставили всего 53 миллиона гривен.

Как получить помощь?

Для этого киевляне должны обращаться в Департамент соцполитики КГГА. Ведомство расположено по адресу: проспект Любомира Гузара, 7. Также для граждан работает колл-центр: (044) 1551.

Важно

Некоторым украинцам ежегодно будут выплачивать по 50 тысяч гривен: кто получит деньги (видео)

Консультацию по выплатам можно получить в КБУ "Киевский городской центр оказания помощи участникам АТО" ("Киев Милитари Хаб") по адресу: ул. Бастионная, 11. Или же позвонив по телефону: 0 800 300 633.

Выплаты ко Дню Независимости: кто может рассчитывать

Социально-незащищенные жители Киева в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам", смогут получить единовременную денежную выплату ко Дню Независимости. Как сообщил 21 июля мэр столицы Виталий Кличко, размер выплат колеблется от 400 до 950 гривен, деньги начислят и внутренним переселенцам, которые из-за войны переехали в Киев.

В общем на выплату могут рассчитывать :

люди с инвалидностью I, II и III групп;

люди, которые получают пособие на детей с тяжелыми заболеваниями;

дети-сироты;

Праведники Бабьего Яра;

репрессированные, которых в дальнейшем реабилитировали;

представители народного ополчения, которые обороняли Киев с июля по сентябрь 1941 года;

родители и матери погибших в мирное время военнослужащих срочной службы;

неработающие пенсионеры, если их пенсия не превышает 2,5 прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность.

Напомним, государство выплачивает помощь семьям погибших бойцов Сил обороны. Но иногда гражданам отказывают в получении выплат. Также Фокус 11 августа рассказывал, что некоторые украинцы со статусом ВПЛ незаконно получают выплаты: в частности, деньгами пользуются те, кто давно уехал за границу.