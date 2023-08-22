У Києві виплачують кошти сім'ям загиблих захисників: як отримати допомогу

Впродовж 2023 року допомогу на загальну суму 45 мільйона гривень уже отримали понад 500 дітей. Фокус розповідає, як отримати фінансову допомогу.

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Діти та сім’ї загиблих захисників та захисниць з Києва мають право на щомісячну та щорічну матеріальну допомогу від міста. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

Які суми виплачують?

Відомо, що діти щомісяця можуть отримувати 14 165 гривень, а члени сім’ї можуть щороку отримувати по 30 тисяч гривень. У 2023 році допомогу вже отримали понад 500 дітей, яким виплатили 45 мільйонів гривень. Натомість 1 800 членам сімей загиблих із міського бюджету надали загалом 53 мільйони гривень.

Як отримати допомогу?

Для цього кияни мають звертатися до Департаменту соцполітики КМДА. Відомство розташоване за адресою: проспект Любомира Гузара, 7. Також для громадян працює кол-центр: (044) 1551.

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Консультацію щодо виплат можна отримати в КБУ "Київський міський центр надання допомоги учасникам АТО" ("Київ Мілітарі Хаб") за адресою: вул. Бастіонна, 11. Або ж зателефонувавши: 0 800 300 633.

Виплати до Дня Незалежності: хто може розраховувати

Соціально-незахищені жителі Києва у межах програми "Турбота. Назустріч киянам", зможуть отримати одноразову грошову виплату до Дня Незалежності. Як повідомив 21 липня мер столиці Віталій Кличко, розмір виплат коливається від 400 до 950 гривень, гроші нарахують і внутрішнім переселенцям, які через війну переїхали до Києва.

Загалом на виплату можуть розраховувати:

люди з інвалідністю I, II та III груп;

люди, які одержують допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями;

діти-сироти;

Праведники Бабиного Яру;

репресовані, яких надалі реабілітували;

представники народного ополчення, які обороняли Київ з липня по вересень 1941 року;

батьки та матері загиблих у мирний час військовослужбовців строкової служби;

пенсіонери, які не працюють, якщо їхня пенсія не перевищує 2,5 прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність.

Нагадаємо, держава виплачує допомогу родинам загиблих бійців Сил оборони. Але іноді громадянам відмовляють в отриманні виплат. Також Фокус 11 серпня розповідав, що деякі українці зі статусом ВПО незаконно отримують виплати: зокрема, грошима користуються ті, хто давно поїхав за кордон.