"Данилов прав": в Раде прокомментировали возможную мобилизацию мужчин-студентов

В 2020 году в учебные заведения поступили около 40 тысяч мужчин от 25 лет, в 2022 — более 106 тысяч, в этом году — более 76 тысяч. В парламенте считают целесообразным ограничение для мужчин, которые получают второе образование.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о целесообразности получения второго высшего образования пригодными к службе мужчинами во время войны. В частности, этот вопрос может решить только Верховная Рада и Минобразования. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Данилов прав: вопрос целесообразности второго высшего образования для мужчин может решить только ВР и МОН", — сказал Сергей Бабак.

Он уверен, что профильный комитет и МОН не будут инициировать никаких ограничений относительно решения мужчин получать второе высшее образование, ведь это будет считаться нарушением конституционного права на образование.

По его словам, сейчас мужчин в возрасте от 25 лет, которые учатся в учебных заведениях на дневной и дуальной форме, не смогут призвать на службу. Однако Генштаб, Минобороны или Комитет нацбезопасности и обороны ВР могут инициировать изменения в законодательстве по мобилизации.

"Это не нарушит конституционное право на образование, но даст возможность их мобилизовать", — подчеркнул Бабак.

Также он рассказал, что существует два вида уклонистов во время действия всеобщей мобилизации. Первые идут на преступление — дают взятку для уклонения от призыва и получают фальшивые справки; вторые используют законный способ — поступают на второе высшее образование. В частности, в 2019-2022 годах около 40 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет поступали в учебные заведения, в 2022 году — более 106 тысяч, а 2023 — более 76 тысяч, однако вступительная кампания еще не закончилась.

"Что означает разница 106-40=66 тысяч мужчин? Это 13 бригад. Только за 2022 год", — добавил Сергей Бабак.

Напомним, 31 августа член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что получение третьего и четвертого высшего образования военнообязанными мужчинами во время войны не может быть основанием для отсрочки от призыва на службу.

1 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Министерство образования и науки Украины будет определять целесообразность получения второго высшего образования мужчинами призывного возраста. Он отметил, что с начала войны в Украине в разы возросло количество желающих получить образование.