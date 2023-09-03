Украли данные о ядерных подлодках и химоружии: хакеры из РФ атаковали базы армии Британии, – СМИ

Одна из опаснейших в мире хакерских группировок LockBit могла получить сведения о сверхсекретных объектах. Взломщики потребовали за молчание 80 миллионов фунтов.

Связанные с Россией хакеры атаковали базу данных Министерства обороны Великобритании. Киберпреступники получили сведения о фирмах, которые обеспечивают безопасность самых секретных объектов — атомных подводных лодок и лабораторий химического оружия, пишет таблоид The Daily Mirror.

Тысячи страниц данных могут помочь преступникам проникнуть на базу подлодок HMNB Clyde, лабораторию химического оружия в Портон-Дауне и пост прослушивания GCHQ, говорится в публикации.

Кроме этого, была атакована фирма Zaun, которая обеспечивает системы защиты секретных объектов. Всю информацию разместили в Даркнете, отмечает издание.

Депутат от лейбористской партии из специального комитета палаты общин Кеван Джонс предупредил, что кибератака может нанести серьезный ущерб безопасности самых секретных сайтов.

"Правительству необходимо объяснить, почему компьютерные системы этой фирмы оказались настолько уязвимы", — заявил политик.

Нападение, как пишет таблоид, осуществила хакерская группировка LockBit. Авторы материала называют ее одной из опаснейших в мире. Главный подозреваемый — Михаил Матвеев, входящий в список самых разыскиваемых ФБР преступников.

"Матвеев известен атаками на 1400 объектов по всему миру. В их число входит попытка шантажа Королевской почты (почтовый оператор Великобритании, – ред) на сумму 66 миллионов фунтов стерлингов, которую отказалась платить", — вспоминают журналисты.

Какие секретные документы попали в Даркнет?

The Daily Mirror уточняет, что в сеть попали документы о военном оборудовании для защиты Портон-Дауна. Хакеры показали заказ на продажу с подробным описанием товаров для HMNB Clydе и комплекса связи GCHQ в Буде.

Утечка включает в себя оборудование безопасности на авиабазе ВВС "Уоддингтон", где базируется эскадрилья ударных дронов Reaper и Каудорские казармы, где дислоцируется 14-й полк связи и средства радиоэлектронной борьбой.

В сеть проникли подробные чертежи ограждения по периметру Каудорскиех казарм, также имеется карта с военными объектами. По данным СМИ, произошла утечка документов, касающихся ряда тюрем, в том числе категории А "Лонг-Лартин", "Уоркс" и "Уайтмур, Кэмбс".

Группировка LockBit предъявил требования о выкупе на сумму 80 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что хакеры взломали электронную почту адвоката пенсионерки из престижного района в Нью-Йорке и перевели на свой счет ее сбережения в размере около 746 тысячи долларов.

Фокус ранее писал, что хакеры из команды "Кибер Сопротивление" взломали почту замглавы Госдумы России Александра Бабакова. Чиновник отмыл сотни миллионов долларов.