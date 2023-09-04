Успешно уничтожают врага: в ВСУ показали кадры боев в Серебрянском лесу (видео)

По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, украинские бойцы обстреливают вражеские позиции из гранатометов, а за попаданиями в цель активно следит аэроразведка.

Бойцы Ковельского батальона, входящего в состав 100-й отдельной бригады территориальной обороны, успешно ликвидируют позиции российских вооруженных сил недалеко от Кременной Луганской области. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Бойцы Ковельского батальона Волынской бригады терробороны (54 об 100 обр ТрО) обстреливают из гранатометов вражеские позиции в Серебрянском лесу в Луганской области", — написал Сырский под видео.

Серебрянский лес

Бои в Серебрянском лесу

В конце июля пограничники рассказали, как воюют в Серебрянском лесу. Они отметили, что российские пехотные группы постоянно пытаются продвигаться по местности, где преимущественно болота и леса, поскольку тяжелая бронетехника не может пройти в локации вблизи реки Северский Донец.

Комбат 100-й бригады ТрО 1 августа высказался относительно наступления РФ. По его словам, украинские бойцы не только не потеряли позиции, но и наоборот продвинулись дальше, чтобы выровнять фронт. Он добавил, что линия фронта шла по кривой, поэтому враг отправлял туда ДРГ или снайперов, чтобы те атаковали защитников. Военные знали о действиях оккупантов, поэтому решили выровнять линию фронта, чтобы исключить такие действия со стороны российских захватчиков. За двое суток бойцы ВСУ подготовились, а на третьи сутки пошли в наступление.

Напомним, 10 августа пограничники применили минометы против укрепленных позиций РФ в районе Бахмута. Украинские военные смогли успешно применить артиллерийские средства.