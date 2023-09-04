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Успешно уничтожают врага: в ВСУ показали кадры боев в Серебрянском лесу (видео)

Анастасия Ковалева
Фото: Генштаб ВСУ | В ВСУ показали кадры боев в Серебрянском лесу

По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, украинские бойцы обстреливают вражеские позиции из гранатометов, а за попаданиями в цель активно следит аэроразведка.

Бойцы Ковельского батальона, входящего в состав 100-й отдельной бригады территориальной обороны, успешно ликвидируют позиции российских вооруженных сил недалеко от Кременной Луганской области. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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"Бойцы Ковельского батальона Волынской бригады терробороны (54 об 100 обр ТрО) обстреливают из гранатометов вражеские позиции в Серебрянском лесу в Луганской области", — написал Сырский под видео.

Серебрянский лес

Бои в Серебрянском лесу

В конце июля пограничники рассказали, как воюют в Серебрянском лесу. Они отметили, что российские пехотные группы постоянно пытаются продвигаться по местности, где преимущественно болота и леса, поскольку тяжелая бронетехника не может пройти в локации вблизи реки Северский Донец.

Комбат 100-й бригады ТрО 1 августа высказался относительно наступления РФ. По его словам, украинские бойцы не только не потеряли позиции, но и наоборот продвинулись дальше, чтобы выровнять фронт. Он добавил, что линия фронта шла по кривой, поэтому враг отправлял туда ДРГ или снайперов, чтобы те атаковали защитников. Военные знали о действиях оккупантов, поэтому решили выровнять линию фронта, чтобы исключить такие действия со стороны российских захватчиков. За двое суток бойцы ВСУ подготовились, а на третьи сутки пошли в наступление.

Напомним, 10 августа пограничники применили минометы против укрепленных позиций РФ в районе Бахмута. Украинские военные смогли успешно применить артиллерийские средства.