Мобилизация в Украине: кто рискует получить повестку повторно

Согласно законодательству, военнообязанные мужчины могут получить повестку во второй раз — она будет необходима для уточнения обстоятельств и подтверждения оснований отсрочки.

С начала 24 февраля 2022 года в Украине введена всеобщая мобилизация и военное положение. В рамках этой мобилизации, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если у них отсутствуют основания для отсрочки. Процесс мобилизации осуществляется путем вручения повесток, и территориальные центры комплектования и социальной поддержки занимаются оповещением и организацией мобилизации. Об этом рассказал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко в интервью изданию Leopolis.

"Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", — пояснил он.

Кто получает повестку в ТЦК повторно

ТЦК выполняют важную роль в процессе мобилизации. Их задачей является ежедневный патруль для вручения повесток и проверка следующих аспектов:

воинский учет: проверка наличия лица в воинском учете, что подразумевает его призыв на военную службу; отсрочка: определение, имеет ли мужчина основания для отсрочки от призыва в армию. Отсрочки могут предоставляться по различным критериям, таким как учеба, медицинские причины и другие; бронирование: проверка наличия бронирования, что также может освобождать от призыва военнообязанных.

"Стали ли они на воинский учет, если не стали, то почему. Если у человека есть право бронирования или отсрочки, а также выясняем нюансы и выписываем учетную повестку", — пояснил представитель Черниговского ТЦК в комментарии каналу Киев 24.

Существуют мужчины, которые были вызваны на военную службу с 24 февраля 2022 года либо явились добровольно в Территориальный военно-коммунальный центр (ТЦК), но их не призвали на службу. В этой группе могут быть те, которых Военно-врачебная комиссия (ВВК) признала пригодными к военной службе и которым не предоставляется право на отсрочку.

Если ВВК оценила их как непригодных или ограниченно годных, и они также не были мобилизованы, то уполномоченные лица могут повторно выдать им повестку в ТЦК в случае проверки на улице.

Важно отметить, что согласно закону, учетные данные должны быть уточнены в течение семи дней после любых изменений. В то же время, решение Военно-врачебной комиссии (ВВК) относительно состояния здоровья человека остается в силе в течение года.

Некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок. Например, отсрочка для обучения может быть предоставлена на год, после чего требуется предоставить новую справку. Отсрочка по бронированию, вероятно, будет действительной в течение шести месяцев или пока существуют основания для бронирования работников, в зависимости от конкретных условий и требований закона. Таким образом, повестки могут вручать повторно:

если ВВК проходили более года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств на отсрочку;

для мобилизации.

Как рассказала "Суспільному" пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин. Это касается тех, кто больше всего избегает воинского учета — те, кто еще не получил повестку с 24 февраля 2022 года и мужчины ВПО.

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", — объясняет она.

Однако, вооруженные силы нуждаются в специалистах из разных областей и подразделений для обеспечения своей эффективности. Поэтому представители Территориального военно-коммунального центра (ТЦК) разных регионов могут подтвердить, что идет комплектация не только штурмовых подразделений, но и всех остальных видов войск, таких как артиллерия, танки, подразделения обеспечения и инженерные войска.

Если кто-то явился в ТЦК ранее, но не был мобилизован в то время, то в случае необходимости такие лица могут быть повторно приглашены для уточнения и обновления учетных данных, проверки состояния здоровья или для включения их в состав подразделений, где требуются специалисты определенного профиля. Это может быть сделано с целью обеспечения национальной обороны и сбалансированного состава вооруженных сил.

ТЦК выполняет обязанность по формированию мобилизационных резервов и актуализации данных о мужчинах, занимается наполнением электронного реестра и проводит мобилизационные мероприятия, поэтому вызов в ТЦК повесткой — это не означает немедленную мобилизацию.

Напомним, 1 сентября Фокус писал о том, кому вручат повестку в сентябре и кого заберут в армию. Представители власти за последнее время сделали множество заявлений, которые касаются мобилизации и ее возможного усиления. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что этот вопрос действительно подымался.

Ранее сообщалось, кого из мужчин могут сразу отправить на фронт после повестки. По словам Сергея Павлова, сразу на фронт попадают люди с боевым опытом или те, кто хотя бы служил раньше.