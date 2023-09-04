Заливают бетоном доказательства преступлений: в Мариуполе оккупанты "ремонтируют" Драмтеатр (видео)

Российские оккупанты ранее говорили о восстановлении здания театра. Сейчас этот термин в официальных документах заменили на "обновление".

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики уничтожают доказательства бомбардировки драмтеатра, заливая все бетоном. Об этом 4 сентября сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Драматический театр. Начали делать вид ремонта. Заливают бетоном остатки физических доказательств бомбежки", — написал он.

Советник городского головы также отметил, что ранее российские оккупанты использовали термин "восстановление" по восстановлению разбомбленного ими здания учреждения культуры. Сейчас термин "восстановление" они убрали, и театр в Мариуполе стали "обновлять".

Россияне сбросили бомбу на Драмтеатр в Мариуполе

Напомним, что что что 16 марта 2022 года ВС РФ сбросили авиабомбу на крышу Мариупольского драматического театра, который был укрытием для местных жителей. По оценкам разных источников, под завалами здания погибло несколько сотен человек. Предварительно известно, что в момент авиаудара там находились примерно 1,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе россияне пытаются стереть все упоминания об Украине. В городе массово сносят поврежденные здания и убирают доказательства военных преступлений ВС РФ.

"Убийцей мариупольцев номер один", по словам советника мэра Петра Андрющенко, оказался 41-летний командир авиаполка РФ, который родился в украинском городе Овруч. Приказ о бомбардировке Драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе отдавал 41-летний Сергей Атрощенко. Родился он в Житомирской области, позже проживал в России и оккупированном Крыму.