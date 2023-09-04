"Не могут проклятые выиграть": Резников считает, что ядерное оружие не уничтожит Украину

По словам главы Минобороны, большой вопрос в том, в каком состоянии ЯО на территории России, ведь последние его испытания проводились еще в 1998 году. Также многое зависит от размера территории.

В мире не существует такого ядерного оружия, которое было бы способно уничтожить такую большую страну, как Украина. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников (подал в отставку 4 сентября 2023, — ред.) в интервью "Укринформ".

По его словам, речь не только о том, какая территория нашей страны, но и о том, в каком состоянии это вооружение, если речь идет о Российской Федерации.

"Не существует ядерного оружия, которое уничтожит такую большую страну, у нас большая территория. Еще вопрос, в каком она у них состоянии. В 1998 году россияне предпринимали последнее испытание ядерного оружия в Казахстане на полигоне", — говорится в сообщении.

Отдельно Алексей Резников отметил, что ни одна ядерная бомба не способна преодолеть сопротивление украинцев. Особенно если оглядываться на те преступления, которые ежедневно творит Российская Федерация на нашей земле.

В частности речь идет о городах, где ранее преимущественно проживали люди, которые говорили на российском языке.

"Харьковская область, Волноваха, Мариуполь, там большинство людей говорили по-русски, мы же с вами это знаем, они их ненавидят, они сопротивляются, ребята воюют, потому что россияне — враги, им никто не простит, им никто не подарит. Не могут проклятые выиграть, это нереально", — продолжил министр обороны.

Напомним, 4 сентября сообщалось, что один день войны обходится Украине в 100 миллионов долларов. Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что предъявлять претензии государству о том, что ничего не делается — не совсем уместно.