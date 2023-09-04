410 тысяч за фейковую справку для ВВК: в Киеве разоблачили схему "помощи" уклонистам (фото)

По информации СБУ, к оказанию "услуг" военнообязанным были причастны заведующая медцентра и чиновница столичного ТЦК. Они помогали "клиентам" избегать призыва, получая взятки через посредника.

Правоохранители разоблачили врачей и сотрудников ТЦК в Киеве, которые "зарабатывали" на помощи уклонистам. Деталями дела 4 сентября поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины.

"По результатам многоэтапных мероприятий разоблачены заведующая отделением одного из диагностических медцентров столицы и чиновница местного военкомата. За взятки они "помогали" военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов о здоровье", — говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновница медцентра направляла сообщникам из ВВК ложные выводы о состоянии здоровья своих "клиентов". Такая "услуга" оценивалась в 11 тысяч долларов, то есть более 410 тысяч гривен по актуальному курсу. Деньги участники схемы делили между собой.

"Для передачи взяток чиновники привлекли своего знакомого в качестве посредника", — отметили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили крупные суммы средств, а также телефоны, печати и документы с доказательствами.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Работникам медцентра и ТЦК, а также их посреднику сообщили о подозрении по трем статьям, а именно о:

совершении уголовного преступления по предварительному сговору группой лиц;

препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины;

незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

"Сейчас все трое фигурантов находятся под стражей без права внесения залога", — проинформировали в СБУ.

Фигурантам грозит заключение на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 30 августа в Офисе генпрокурора сообщали о разоблачении медиков в Днепре, которые также оформляли уклонистам фиктивные документы за взятки. Масштабную схему организовал старший оперуполномоченный райотдела в Днепропетровской области.

Ранее, 29 августа, СБУ разоблачила группу злоумышленников, которые "заработали" 10 миллионов гривен на помощи уклонистам. Пять человек организовали схему, благодаря которой военнообязанные получали справки о плохом состоянии здоровья и снимались с учета как непригодные к службе.