Падение дронов в Румынии: РФ использует географическую особенность региона, — Гуменюк

По словам руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, РФ не впервые использует географическую особенность Одесской области в контексте ее близости к границе Румынии.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, капитан I ранга Наталья Гуменюк 4 сентября во время брифинга на тему: "Текущая ситуация на юге Украины" заявила, что Украина уже сообщила Румынии о падении и детонации российских беспилотников на ее территории.

По ее словам, Российская Федерация не впервые использует географическую особенность Одесской области в контексте ее близости к границе с Румынией.

"Враг зная об этом неоднократно использовал именно такую географическую особенность этого региона, направляя дроны именно в максимальной близости к государственной границе", — рассказала она.

По информации Гуменюк, расстояние настолько небольшое, что последствия использования дрон-камикадзе могут действительно угрожать соседней стране.

"Факт был зафиксирован, проинформирована страна-сосед, что такая опасность существует и нами зафиксировано попадание. С нашей стороны Украина как открытая страна, мы откровенно и честно проинформировали. Далее реагирование должно быть за соседней страной", — добавила Гуменюк.

Инцидент с падением дронов на территории Румынии

За эти сутки воздушная тревога длилась более 3,5 часа на Юге Украины, враг снова применил ударные беспилотники типа "шахед".

"Атака продолжалась несколькими волнами. Опять тактика повторилась, как и предыдущей ночью. Это — предсказуемо, потому что врагу не дает покоя активность региона, который не покорился, не сдался и не прекратил свою деятельность после завершения зерновой сделки", — заявила Гуменюк 4 сентября в эфире телемарафона "Единые новости".

4 сентября ночью во время массированной атаки ВС РФ на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе Shahed запущенные ночью российскими силами для ударов по Одесской области. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что это "очередное подтверждение" угрозы со стороны РФ для других стран.

В Румынии отрицают падение Shahed на их территории. По данным румынского МИД, военнослужащие в режиме реального времени отслеживали события, связанные с атакой российских БПЛА на инфраструктуру вблизи украинских портов на реке Дунай. Shahed не нанесли ущерб стране.

Ранее, 3 сентября, Россия также атаковала Одесскую область. Всего тогда вражеские войска запустили 25 ударных беспилотников, 22 из которых удалось сбить. Один из дронов попал в припортовую инфраструктуру, вызвав пожар. В результате удара пострадали два человека.